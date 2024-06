Extreem weer en ziekte: Ronde van Kameroen valt Haarlemse Thomas zwaar

Kameroener Clovis Kamzong wint uiteindelijk de ronde. Eén van de Nederlandse renners, Niels van Beurden, wordt zeventiende in het algemeen klassement. "We moesten als team even wennen aan elkaar, maar uiteindelijk lukte het wel om de taken goed te verdelen", legt Thomas uit. In de derde etappe weet één van de Nederlandse renners zelfs te winnen.

De Haarlemmer is inmiddels weer terug op zijn kantoor in Haarlem. Zijn collega's vragen vaak hoe het was in Kameroen. "Ik voel me nog steeds lichamelijk vermoeid. Mijn conditie heeft echt een klap gekregen. Dat krijg je als je je helemaal opbrandt. Toch was het al met al een topavontuur. Ik zou zo weer gaan."

'Zeur eens wat minder'

Nu moet hij zich weer buigen over woningbouwplannen in Haarlem. Ondanks zijn lichamelijke problemen, heeft hij ook wat van zijn reis opgestoken.

"Het gaat er daar een stuk informeler aan toe. Mensen leven de hele dag op straat. En zijn meer met vandaag dan morgen bezig. De geur van eten en drinken, maar ook van afval hangt er rond. Dan hebben we het in Nederland maar goed. We hebben hier veel te veel tijd om ons druk te maken over randzaken. Of je ergens 120 of 130 mag rijden. Doe ook eens wat liever tegen elkaar en zeur wat minder."

De volgende wedstrijden staan weer voor de deur. "Bijvoorbeeld de kermiskoersen in Warmenhuizen, Beverwijk en Obdam. Daar heb je wat meer bochten dan tijdens een etappe in Kameroen. Ook wel weer lekker even."