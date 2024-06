Wethouder wil minder brandbare stoffen op spoor in Zuidoost, maar kan dat niet afdwingen

Veiligheidsmaatregelen bij woningen bij het spoor

Volgens Van der Horst speelt het vervoer van gevaarlijke stoffen 'ook een belangrijke rol bij de gebiedsontwikkeling'. Veel nieuwe woningbouw vindt namelijk in de buurt van het spoor en van stations.

"In de planvorming wordt expliciet rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen", stelt de wethouder. "Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er maatregelen aan gebouwen nodig zijn en of er goede vluchtmogelijkheden zijn."

Door de nieuwe Omgevingswet zijn er bij de bouw van woningen, kinderdagverblijven en scholen nieuwe maatregelen verplicht. Die gaan volgens Van der Horst soms zelfs te ver. " Een van de zorgen daarbij is dat sommige voorgeschreven technische maatregelen aan gebouwen sterk kostenverhogend zijn, terwijl de effectiviteit niet is aangetoond." Ze is daar samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.