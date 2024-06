Bultrug is een blijvertje: kunnen we binnenkort op walvissafari?

"Of het zin heeft om naar Zandvoort te gaan met een verrekijker? Dat is altijd leuk, maar er is geen garantie dat je een bultrug zult zien. Hij kan nu net zo goed bij Bergen, Putten of Terschelling zijn", zegt Leopold. Hoewel het hele grote dieren zijn, blijven ze vaak onzichtbaar. Sommige bultruggen blijven maanden voor de Nederlandse kust, maar ze kunnen ook zomaar drie weken verdwijnen. "Niemand weet waar ze in die tijd heen gaan. Dat maakt het voor een safari lastig. Maar het is niet onmogelijk."