Pollen-piek-paniek: Noord-Holland kleurt rood op pollenkaart

Rode kriebelogen, niezen en benauwdheid. Menig hooikoortspatiënt weet er alles van. Slecht nieuws voor hen. Noord-Holland kleurt de aankomende dagen knalrood op de pollenkaart. Vooral in de avonduren vliegen de pollen je om je oren.

Pollen op je kussen

Maurice Martens (76) heeft zelf geen hooikoorts, maar weet er wel alles van. De bioloog, verbonden aan de website hooikoortsradar, geeft de regen de schuld van de pollenpiek. Vooral Noord-Holland was vaak de klos. Daar is veel regen gevallen de afgelopen weken.

Al die regen zorgt ervoor dat grassoorten hard en veel groeien. Iets dat Martens biomassa noemt. Dat is gunstig voor de biodiversiteit, maar minder voor de hooikoortspatiënt. Wanneer het namelijk stopt met regenen 'bezwangeren' de planten de lucht met hun pollen. Martens: "Hoe meer regen, hoe meer biomassa. Hoe meer biomassa, hoe meer pollen. Hoe meer pollen, hoe meer hooikoorts."

Iets waar ongeveer 700.000 inwoners uit Noord-Holland last van hebben, schat Martens. Speciaal voor hen somt de bioloog telefonisch wat tips op. Zo kun je het beste 's morgens naar buiten, want dan zijn er minder pollen. En 's avonds douchen. Op die manier spoel je de pollen uit je haren en belanden deze niet op je kussen.

Gezonde planeet

Of er sprake is van een uitzonderlijk pollenjaar? Volgens Martens varieert dat ieder jaar, maar speelt klimaatverandering een grote rol. "Daardoor neemt de grilligheid van het weer toe. Het regent lang en veel of er is sprake van lange droogte." Met als gevolg dat er soms veel, en soms geen, pollen zijn. Zonder een duidelijk patroon.

Martens sluit af met een dubbelzinnige boodschap. Volgens hem is hooikoorts namelijk een goede graadmeter voor een gezonde planeet. Hoewel hij goed begrijpt dat de meeste hooikoortspatiënten hun allergie liever kwijt dan rijk zijn, hoopt hij dat het voor altijd blijft bestaan. "Zolang we het geluk hebben dat we een fatsoenlijke planeet leven, zolang blijft hooikoorts bestaan."