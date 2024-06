Angst wordt werkelijkheid voor nierpatiënt Esther: "Dialyseren, anders vergiftig ik mijn lijf"

Gelukkig staat Esther er niet alleen voor in deze zware tijd. Haar moeder is haar steun en toeverlaat. "Mijn moeder is mijn mantelzorger, anders red ik het gewoon niet. Zij kookt voor me en we eten ook samen. Anders zitten we allebei alleen te eten, dus dan kunnen we dat net zo goed samen doen."

Bewegen

Door Esther haar slechtwerkende nieren en jarenlange suikerziekte is ze vaak moe en lukt het steeds moeilijker om zich te concentreren. Wel probeert ze dagelijks de deur uit te gaan voor een frisse neus. "De rondjes worden wel korter. Fietsen gaat nog wel, maar ik ben vaak moe. Ik moet tussendoor vaak even stoppen en zitten om uit te rusten", vertelt ze.

"De ene keer gaat het beter dan de andere keer", vervolgt de nuchtere Texelse. Met het dialyseren in het vooruitzicht gaat Esther een onzekere tijd tegemoet met veel ziekenhuisbezoeken. Maar de zoektocht naar een donornier gaat onverminderd door. "Het is wat het is en ik ga gewoon weer verder."