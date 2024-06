Zonnige zomerdagen in aantocht: ruil de paraplu in voor je zonnebril

Een koel zonnetje groet ons vandaag al even en de blauwe lucht voorspelt goed nieuws. Al blijven de temperaturen nog hangen tussen de 17 en 19 graden. Na vandaag zullen de temperaturen weer even zakken. Tot zaterdag kan er nog wat regen vallen.

We moeten dus nog heel even geduld hebben, maar na zaterdag begint de zon dan echt te schijnen. Volgens weerman Jan Visser ziet het er naar uit dat het zonnetje de aankomende tijd niet snel zal verdwijnen. "We zien een duidelijke overgang naar droog weer, zonneschijn én hogere temperaturen."

Geen smoesjes meer om binnen te blijven, want vanaf dinsdag kan het wel 25 graden worden. Het is tijd voor de barbecue.