Opknappen vervallen Bussums pand niet makkelijk: nieuwe aannemer nodig

Het werk wordt overgenomen door R&R, het bedrijf van Bussumer Ronald Ruisendaal. Het al jaren vervallen gebouw moet razendsnel worden omgebouwd tot horecagelegenheid met leerwerkbedrijf. De gemeente heeft ondertussen groen licht gegeven.

Wedstrijd

Het pand is beeldbepalend voor de buurt en dus wil gemeente Gooise Meren het gebouw graag behouden. De gemeente wil het pand alleen niet zelf opknappen, dus moet een andere partij de klus klaren. Eerder is daarvoor een soort wedstrijd uitgeschreven, Stichting Vrienden van Victorie kwam als beste uit de bus. Vorig jaar heeft de gemeente met deze stichting een overeenkomst gesloten. Daarmee gingen 'de vrienden' akkoord met de verplichting om De Vonk in ere te herstellen en daarna de horecazaak te exploiteren.

Hersteltermijn

Maar in het afgelopen jaar is de stichting er niet in geslaagd om een start te maken met de renovatie. Volgens de gemeente is de bedenker van het winnende plan tekort geschoten. De stichting heeft nog een hersteltermijn gekregen van vier weken, maar ook dat bleek niet voldoende te zijn. Daarom is er gezocht naar een andere partij om het plan alsnog waar te maken.

"De nieuwe ontwikkelaar wil een vliegende start maken met de renovatie van De Vonk, zodat het pand zo snel mogelijk weer bijdraagt aan de vitaliteit en gastvrijheid van het centrum van Bussum", laat de gemeente Gooise Meren weten.