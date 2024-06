Stelen Aart en Dimitri straks de show met Roodkapje op WK Paaldansen?

Paaldansers zijn allang niet meer alleen in donkere stripclubs te vinden. Voor Dimitri en Aart is het een serieuze sport. Met de Alkmaarse paaldansgroep 'Into the Woods' van Elisa Jo Studio's wonnen ze het NK Pole & Arial Sports in de categorie Artistic Pole. Met hun paaldansact van Roodkapje veroverde de groep een ticket naar het WK in Zweden. "Als ik mensen vertel dat ik paaldans, denken ze dat ik ze in de zeik neem", vertelt Dimitri.