Er valt nog veel te verbeteren, maar Huizers geven hun wijk wel een dikke voldoende

Nadat eind vorig jaar een peiling was gehouden onder de bewoners van de wijk Huizermaat, kwam naar voren dat de buurt een acht kreeg op het gebied van leefbaarheid. Een even hoog cijfer als voor de gemeente als geheel.

Toch bleek er een drietal zorgen de Huizers bezig te houden: de algemene verkeersveiligheid en de veiligheid voor fietsers als de snelle busverbinding die nu wordt aangelegd er eenmaal ligt. De derde klacht ging over het groen in de wijk, naast dat het groen vaak slecht onderhouden wordt, verdwijnt er ook steeds meer.

Kaarten kleuren

Hoog tijd om eens samen te kijken naar hoe het beter kan. Veel buurtgenoten deelden gisteravond hun zorgen en wensen voor de buurt met de burgemeester en de wethouders.

Aan de hand van kaarten mochten buurtbewoners tekenen, schrijven of op andere manieren aangeven wat hun wensen voor de buurt zijn. Aan de tafel luisterden de burgemeester en de wethouders naar de bewoners om vervolgens het gesprek aan te gaan.

Het algemene doel: de buurt verbeteren en nog leefbaarder te maken. In de zaal bleek een grote meerderheid meer dan dertig jaar in de Huizermaat te wonen. En het gedeelde sentiment was dat er veel groen uit de buurt verdwenen is. En wat er nog wel is, blijkt slecht of niet te zijn onderhouden. De bomenkap voor het HOV-traject, de snelle bus, heeft daarbij ook geen goed gedaan.

Pineut

Diezelfde snelle bus geeft de Huizers ook hoofdbrekens over de verkeersveiligheid. In elk geval één oversteekplaats krijgt een een andere plek en rotondes verdwijnen. De zorg bestaat dat fietsers en voetgangers minder goed de Huizermaatweg over kunnen steken en dat verkeer veel te hard zal rijden.

"De fietser is de pineut", zegt een inwoner aan tafel met wethouder Boom. Maar volgens de bestuurder is een tunnel graven van anderhalf miljoen euro geen optie en een brug bouwen kan technisch ook niet.