Voetbaloorlog in Heemskerk, Spanje-Italië zet de familie Gelsumino op scherp

Aan de vlaggenmast in de tuin van familie Gelsumino wapperen de Italiaanse, Spaanse en Nederlandse vlag. Het gezin telt drie nationaliteiten, wat gedurende het EK steevast leidt tot verdeeldheid en gepassioneerde support. Vanavond is de spanning om te snijden, want Italië neemt het op tegen Spanje.

Traditie

Het blijft niet onopgemerkt dat het EK leeft bij de familie Gelsumino. In de voortuin, grenzend aan de Jan Ligthartstraat, hangen de vlaggen prominent te wapperen aan de zeven meter hoge vlaggenmast.

Het is een traditie geworden. "Zolang ik me kan herinneren doen we dit bij ieder belangrijk voetbaltoernooi", zegt Sergio, de oudste zoon van het gezin. "We hebben best wel vaak dat er iemand nieuwsgierig aanbelt om te vragen waarom we dit doen, maar dat is natuurlijk vanwege onze afkomst."

