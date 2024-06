Gemeente zoekt nieuwe mogelijkheden voor gevarieerd festivalaanbod in de stad

Volgens de gemeente is er een nieuwe subsidieregeling nodig, die meer stuurt op vernieuwing en verbreding van het aanbod van evenementen en festivals. "Voor kleinere festivals en gratis evenementen zal er worden gekeken of het mogelijk is vergunningsvoorwaarden laagdrempeliger te maken", aldus Meliani.

Daarnaast is een belangrijk punt het aanpassen van zogenaamde 'locatieprofielen' binnen de evenementenbranche. In zo'n locatieprofiel staat welke beperkingen er gelden (voor een evenement) op een bepaalde plek, in het kort; wat er wel en niet mag.

Noodklok

Afgelopen mei deden organisatoren van Amsterdamse festivals een dringende oproep bij wethouder Meliani en burgemeester Halsema. "Het nieuwe beleid dreigt de Amsterdamse festivalscene zwaar te treffen, waardoor veel geliefde festivals voorgoed kunnen verdwijnen", schreven de organisatoren in een open brief.

Zo stonden festivals als Amsterdam Open Air, Loveland, Pleinvrees en DGTL achter de oproep. "De sector, die nog herstellende is van de coronacrisis, wordt nu geconfronteerd met enorme onzekerheid door de geplande veranderingen van het Amsterdamse college", aldus de festivalorganisatoren uit de stad.

In mei vorig jaar sprak Meliani in Park Politiek over haar nieuwe beleid, waarmee de stad en festivals voor een grote verandering zou komen te staan. "Betekent dat misschien dat de grote minder kans hebben? Ik denk inderdaad dat dat zo is", sprak zij toen.