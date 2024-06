Hoelang mogen golven, ratten en kreeften nog snoepen van eilandjes Oosterdel?

Met enige regelmaat komt de Amerikaanse rivierkreeft in het landelijke nieuws en klinkt de roep om het beperken van de invasieve exoten. Ze zijn schadelijk voor de natuur, met name voor oevers. Maar rond het kreeftenprobleem in het Oosterdelgebied is het al weer even stil.

"Ja, natuurlijk is er schade", licht Catharinus Jelsma, voorzitter van Stichting Veldzorg Oosterdel toe. "Maar er is een groot onderzoek gedaan en daar is uit naar voren gekomen dat er belangrijkere invloeden zijn, zoals de woelrat, het landgebruik en het weer. En inderdaad, ook varen."

Landelijke aanpak rivierkreeft

Toch blijft Veldzorg vóór een landelijke aanpak van rivierkreeften, want onschadelijk zijn ze zeker niet. En wie in gebied vaart, ziet de schade met eigen ogen. De eilandjes in het Oosterdel kalven verder af. Opvallend zijn de vele gaten in de beschadigde oevers. Maar voorlopig kunnen de slopers nog even hun gang gaan.

"Er is op dit moment een status quo. We zijn in afwachting van een plan dat we samen met het waterschap, de gemeente en Staatsbosbeheer opstellen voor het opknappen van de oevers. Binnen nu en een paar maanden komen we naar buiten met maatregelen die een positief effect moeten hebben op de kreeftensituatie", aldus Jelsma tegen mediapartner Streekstad Centraal.