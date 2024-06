Verdachte dodelijke steekpartij Jordaan veroorzaakte eerder overlast: "Hij sloeg met een fietsketting om zich heen"

Gisteren, op de dag van de steekpartij was het volgens de buurtbewoners opnieuw raak na een opmerking over hondenpoep. "M'n buurvrouw zei tegen hem: doe jij even lekker normaal. En tien minuten later kwam hij terug en stond ‘ie bijna met zijn fiets in de keuken. En toen riep ‘ie: ‘wat moet jij nou eigenlijk, weet je wel wie ik ben?!’ Ook een andere buurman zei tegen hem: ‘doe jij eens even rustig’ en zelfs de pakjesbezorger zei: ‘zo praat je niet tegen een dame.’”

Drie kwartier later krijgt ze een telefoontje. “Het was m’n buurvrouw die vertelde dat er iemand was neergestoken bij de snackbar.”