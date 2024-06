Ajax begint eredivisieseizoen tegen Heerenveen, AZ reist af naar Almere

De eerste speelronde, een niveautje lager in de eerste divisie, is ook bevestigd. Degradant FC Volendam start het seizoen op De Vijverberg tegen De Graafschap, aftrap is 11 augustus 16.45 uur. Telstar speelt twee dagen eerder tegen een andere degradant Vitesse om 20.00 uur.

Tekst gaat verder onder de X-post.