200 jaar Noord-Hollands Kanaal: hier liggen de laatste vlotbruggen van Nederland

De vlotbruggen zijn in de vorige eeuw al steeds meer verdwenen. Ze waren niet alleen in Noord-Holland, maar ook in Gelderland te vinden. "We hebben het hier zeker over cultureel erfgoed. Zeker omdat we nu de enige regio zijn waar ze nog te vinden zijn. Dus mensen die van wat verder hiernaartoe komen, die zien ze voor het eerst. Ze vinden ze ook nog wel spannend om overheen te gaan."

Sinds de vlotbruggen 200 jaar geleden werden aangelegd, is er wel het een en ander veranderd. Bert Siezen: "Bij Koedijk ligt de enige nog die echt op vlotten drijft. Bij de andere zijn er pontons gekomen met meer draagvermogen om het verkeer te kunnen dragen. Het gaat trouwens ook wel eens mis. Dat is te zien op de foto's van de gebroeders Niestadt, zij waren persfotograaf voor de Schager Courant. Hieronder staat een vrachtwagen die te zwaar beladen was."

Tekst gaat verder onder de foto.