Overvallen opticien krijgt brillen weer terug na aanhoudingen: "Het is goed zo"

De Amstelveense politie kon, mede dankzij getuigenverklaringen, een inval doen in een woning in Amsterdam Buitenveldert. Dat deelt de politie op Instagram. De verdachten - een 22-jarige en 23-jarige man uit Tilburg - zijn na hun aanhouding naar het cellencomplex gebracht, vult de politiewoordvoerder aan.

"Het is goed zo, we krijgen de brillen in ieder geval weer terug", vertelt de eigenaresse van de optiekwinkel over de arrestatie. De politie bevestigt dat de opticien zo spoedig mogelijk haar handelswaar terugkrijgt, maar eerst doet de politie sporenonderzoek om de zaak tegen de verdachten zo sterk mogelijk te maken.

Op de vlucht

Gisterochtend werd de opticien aan de Dorpsstraat in Amstelveen door twee verdachten overvallen, die vervolgens met tassen vol brillen op de vlucht sloegen. Tijdens de overval gebruikten ze geen wapens of geweld. Over de overval wil de eigenaresse van de optiekwinkel geen vragen beantwoorden.

Tekst gaat verder onder de foto.