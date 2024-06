Oud-docent van beoogd staatssecretaris Jurgen Nobel: ''Hij wist ons goed in te pakken"

Wie is Jurgen Nobel?

Geboren Haarlemmer Nobel groeide op in Hoofddorp. Na zijn studie Bestuurskunde aan de VU richtte hij een bedrijf op dat fairtrade koffie verkocht. In 2014 werd hij gemeenteraadslid voor de VVD, in 2019 begon hij als wethouder, en werd hij de jongste locoburgemeester van Nederland.

Nobel komt uit een politiek actief gezin, zijn vader Jeroen zat namelijk jarenlang in de gemeenteraad voor de PvdA en was zelfs tot 2014 wethouder in Haarlemmermeer. Daarna ging hij aan de slag als waarnemend burgemeester in Aalsmeer en Den Helder.

Linkse vader, rechtse zoon

De 'linkse' vader en 'rechtse' zoon konden elkaar aan de eettafel het leven flink zuur maken, vertelden ze jaren geleden in een interview met het AD: "Tijdens mijn puberteit vroeg ik me wel af waarom het altijd zo hard moest gaan, ik zat soms met tranen in m'n ogen. Nu weet ik dat het vaak niet persoonlijk bedoeld is."

In datzelfde interview gaf Nobel ook al wel trek te hebben in een baan in Den Haag: "Het idee een bijdrage te leveren aan de grote zaken in de Tweede Kamer fascineert me. Maar voorlopig zit ik hier uitstekend voor de mensen in Haarlemmermeer."

Tevreden achterom kijken

Nobel moet zich nog door een hoorzitting heen worstelen, maar dat hij Haarlemmermeer gaat verlaten, lijkt zo goed als zeker. Nobel zei al eens te 'hopen dat ik dan tevreden achterom kan kijken'. "Dat Hoofddorp een gezellige stad is geworden. Dat mijn zoon hier wil en kan blijven wonen."

Nobel staat binnen de gemeente vooral bekend als de 'Schiphol-wethouder', maar had ook de portefeuilles van Financiën en Woningbouw. Hij verzette zich tegen de komst van een nieuwe landingsbaan, zodat in Rijsenhout woningen kunnen worden gebouwd. Van krimp van de luchthaven is hij daarentegen geen directe voorstander, hij ziet liever dat de vliegtuigen stiller en schoner worden.