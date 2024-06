Huizer bowlingcentrum na kwart eeuw met sluiting bedreigd door conflict met verhuurder

Vanwege een inmiddels hoog opgelopen conflict over achterstallig onderhoud van de verhuurder enerzijds en opgeschorte betalingen van de huurster anderzijds, dreigt het Huizer bowlingcentrum te verdwijnen.

Als er geen oplossing komt tussen beide partijen dan beëindigt verhuurder Nedstede van Michael van de Kuit de huurovereenkomst en is het na 24 jaar afgelopen met bowlen in Huizen.

Veel tegenslag

Nadat haar man in 2015 overleed, hebben Monique Wirtz en haar dochter het bowlingcentrum aan het Plein 2000 in Huizen noodgedwongen moeten voortzetten. "Het was overleven", zegt de eigenaresse over die periode. Omdat haar man alle kennis had over het centrum, moesten ze eigenlijk alles opnieuw leren.

Met ondersteuning van het personeel kostte het een dikke twee jaar om alles weer op de rit te krijgen. Bij leven had de man van Wirtz al een beetje gedoe gehad met het onderhoud van het pand, maar dat werd toen opgelost.

Op het moment dat zijzelf achter het roer stond, kreeg de nieuwbakken eigenaresse allerlei problemen op onderhoudsgebied. Lekkages die haar onder andere een printer, die direct onder het lek stond, hebben gekost. Maar belangrijker is dat de klimaatbeheersing niet goed werkt, waardoor het in de winter veel te koud is en in de zomer loopt de thermometer op naar 34 graden.