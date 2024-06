Gravenberch wordt trainer bij vierdeklasser Real Sranang: "Ik heb totaal niet getwijfeld"

Gravenberch heeft ambities als trainer en liep vorig seizoen al stage bij de Amsterdamse amateurclub. Als trainer gaat het zijn eerste club worden. "Ik heb totaal niet getwijfeld. Ik ken daar iedereen en mijn zoontje heeft er gevoetbald. Het is een mooie familieclub met fijne mensen en lekker eten. Het was voor mij geen moeilijke keuze, omdat ik werd gevraagd voor deze job. Hopelijk kunnen we iets moois neerzetten", aldus een enthousiaste Gravenberch.

Voetbalnomade Gravenberch

Het cv van de oudere broer van Ryan is indrukwekkend. Van Ajax tot het Roemeense Cluj en van De Graafschap tot het Engelse Reading. In totaal speelde de 30-jarige Amsterdammer voor twaalf clubs.

Telstar was afgelopen seizoen zijn laatste club en daar werd zijn contract niet verlengd. Toch hoopt hij komend seizoen nog op het veld te staan als voetballer. "Ik ben fit en het is nu een kwestie van rustig blijven. Er is wel wat interesse en mijn voorkeur gaat uit naar een club in Nederland", aldus Gravenberch.