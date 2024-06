Spannend half uur voor kinderen in speelpark, attractie blijft metershoog vastzitten

Volgens een woordvoerder van de brandweer was er weinig paniek bij de kinderen tijdens het half uur en was de sfeer rustig.

De attractie "de Ooigevaar" stond even na half vier plotseling stil. Kort daarna was de brandweer ter plaatse. Toen een half uur later de vijf kinderen en één ouder werden bevrijd klonk er luid applaus.

Het gaat om een zogenoemde vrije val-attractie, waarmee mensen op hoge snelheid op en neer gaan. Volgens een medewerker is de Ooigevaar enkele meters hoog en kunnen kinderen vanaf 1.07 meter hierin. Hij is daarmee 'minder hoog en gevaarlijk dan bijvoorbeeld de vrije val-attractie van Walibi', die zo'n 60 meter hoog is.

Het is nog niet duidelijk waarom de attractie tot stilstand kwam.