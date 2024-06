Je bakje koffie betaal je in Bussum met een zak vuil

Bij Brasserie Njoyz in Bussum staat een lege vuilniszak en een 'knijper' klaar voor de welwillende inwoner die bereid is zwerfvuil in de Bussumse straten op te ruimen. Tessa Geniets, eigenaar van de zaak, wil graag een kopje koffie, of een frisje, aanbieden aan degene die de zak weer vol bij haar inlevert. Op deze manier wil zij bijdragen aan een schonere straat en een schoner Bussum.

Samen lekker knijpen

"Het idee achter de actie is relatief simpel", legt Sandra Geerling van Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren uit. "Samen met alle inwoners willen we op een leuke manier zwerfvuil bestrijden". Het zou geweldig zijn als er bijvoorbeeld "knijpdates" zouden ontstaan, laat Geerling haar gedachte de vrije loop. Het moet namelijk wel gezellig zijn, vindt zij.

Het begint allemaal bij de inwoners, legt zij uit. Zo zijn er zwerfvuil 'spotters' die plekken in kaart brengen waar veel afval ligt. Maar Geerling vertelt ook dat 87 procent van de straten in Gooise Meren op z'n minst één inwoner heeft die vrijwillig zwerfvuil opruimt en daarmee de boel netjes houdt.

In de gemeente Gooise Meren doen op dit moment vijf horecagelegenheden mee met de actie om een volle vuilniszak in te leveren voor een kop koffie. Maar nog eens zes andere zaken staan te trappelen om zich bij de actie aan te sluiten. En de organisatie van Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren hoopt op nog meer aanmeldingen.

Snel een volle zak

Bij elke horecazaak is dan een knijper of handschoenen en een vuilniszak te verkrijgen. En volgens zwerfvuilbestrijdster Geerling werkt het na je eerst geraapte stukje vuil verslavend: je ziet het, eigenlijk helaas, ineens overal. Tijdens het rondje rapen is de vuilniszak dan ook opmerkelijk snel gevuld met allerlei rondslingerende rommel.

Eenmaal terug met volle zak bij de brasserie, beland het vuilnis in de reguliere container. Geniets zegt dat zij nog wel ruimte heeft voor extra zakken maar voor sommige horecazaken geldt dat ze misschien iets meer moeten betalen, omdat ze meer bedrijfsafval aanbieden. De deelnemende zaken doen het dan ook uit idealisme.