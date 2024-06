Opnieuw vragen schuldeisers om faillissement huisartsenketen Co-Med

Fred Louwerens was vorige maand al de incassant namens CareAbout, de grootste schuldeiser en aanvrager van het eerste faillissement van huisartsenketen Co-Med. Nadat Co-Med op het laatste moment toezegde alsnog de openstaande rekeningen te gaan betalen, verviel de aanvraag voor een faillissement. Vak erna werd al aangekondigd dat een tweede aanvraag vermoedelijk niet lang op zich zou laten wachten, want er waren meer schuldeisers.

Nu geeft Louwerens tegenover de Telegraaf aan dat 'al twee aanvragen de deur uit zijn en dat de derde eraan komt'. Het streven van de schuldeisers is dat de zaak halverwege juli dient, maar dat is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de rechtbank.

"We hopen dat Co-Med verstandig is en van tevoren betaalt. Dat is ons streven, mijn cliënten willen hun facturen betaald hebben", aldus Louwerens tegen het ANP.

Nieuwe schuldeisers

De schuldeisers zijn oud-medewerkers die als zzp'er werkten voor praktijken van Co-Med en die naar eigen zeggen achterstallig salaris tegoed hebben. Louwerens geeft aan inmiddels zeven klanten te hebben die zeggen nog geld te krijgen van Co-Med. "En er melden zich bijna dagelijks nieuwe schuldeisers." Co-Med was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Begin deze maand benadrukte Co-Med na de intrekking van de faillissementsaanvraag nog dat het bedrijf financieel gezond is en 'de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet'.

Hommeles

Zorgverzekeraars hadden eerder al laten weten dat er een noodplan klaarligt voor het geval Co-Med failliet zou worden verklaard. In de Kop van Noord-Holland is het al langere tijd hommeles met de huisartsenpraktijken van Co-Med. Naast dat patiënten veel klagen over de beschikbaarheid van de huisartsen, is de praktijk in Anna Paulowna sinds maart al dicht.

Alle patiënten moeten naar de vestiging in Breezand. De bedoeling was dat de vestiging in Anna Paulowna zo snel mogelijk weer open zou gaan, maar daar is tot nu toe geen sprake van.

Co-Med koopt sinds 2020 huisartsenpraktijken door het hele land op waarvan de eigenaren moeite hebben om opvolgers te vinden. Hun werkwijze is om door middel van digitalisering en het overnemen van papierwerk de artsen zelf zoveel mogelijk tijd te geven om 'te dokteren'.