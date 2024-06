Esmee (31) vlogt over haar maagverkleining om anderen te inspireren

In de regio Noord-Holland Noord vormt overgewicht een groeiend probleem, blijkt uit recente cijfers. Meer dan de helft van de inwoners in gemeenten als Den Helder, Hollands Kroon en Enkhuizen heeft overgewicht. In Den Helder heeft zelfs een op de vijf mensen obesitas (BMI boven de 30).

Voor wie kampt met morbide obesitas, met een BMI van 35 of hoger, kan een maagverkleining een laatste redmiddel zijn. Zo ook voor de West-Friese Esmee Schooneman. In februari onderging zij een gastric bypass in het ziekenhuis in Beverwijk.

Stress na overlijden moeder

"Ik had altijd een dun, sportief lichaam, totdat ik privé te maken kreeg met verdriet en stress. Onder meer omdat mijn moeder overleed toen ik 23 was. Sommige mensen houden die stress, door het hormoon cortisol, letterlijk vast in hun lichaam. Dat overkwam mij. Ik heb daarna echt alles geprobeerd om gewicht te verliezen, maar niets hielp op de lange termijn."

Door vlogs op sociale media kwam Esmee in aanraking met mensen die een maagverkleining hadden gehad. "Ik dacht dat dat een ver-van-mijn-bedshow was, maar via mijn huisarts ben ik uiteindelijk bij het ziekenhuis terechtgekomen. Ik voldeed aan alle vereisten, ook mentaal."

Wat haar gewicht vóór de operatie was, houdt zij voor zichzelf, maar haar BMI zat boven de 35. Inmiddels is Esmee tientallen kilo's lichter en wil er nog een aantal meer kwijt. Om anderen te inspireren vlogt zij over haar ervaringen via haar Youtube- en Tiktok-kanaal.

Jongeren helpen

"Al help ik er maar één persoon mee die hier ook mee worstelt. Om de jongere generatie te inspireren dat een maagverkleining ook een optie is om te onderzoeken. Dan heb ik mijn doel bereikt."

Tekst gaat verder onder de foto.