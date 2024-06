Cel en rijverbod na ongeluk waarbij Anouk (22) omkwam

Op 10 oktober 2020 raakte de inwoner van Hoorn de macht over het stuur kwijt, toen hij - met Anouk naast zich - met hoge snelheid door Berkhout reed. Volgens de rechter reed hij tussen de 66 en 87 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 50 kilometer per uur is. De BMW knalde hard tegen een boom en Anouk overleed enkele dagen later aan haar verwondingen.

De automobilist reed rond zonder rijbewijs - dat was eerder al afgepakt - en daarnaast was de auto niet verzekerd. "Een stomme beslissing", zei T. twee weken geleden in de rechtbank van Alkmaar, over zijn besluit om toch te gaan rijden.

De rechtbank verwijt de nu 27-jarige inwoner van Hoorn zijn onvoorzichtige rijgedrag. Het was op het Oosteinde van Berkhout donker, het wegdek was nat en door met onverantwoord hoge snelheid te rijden, 'nam hij zijn verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer niet serieus'. En, zegt de rechtbank stellig: "Door zijn rijgedrag is zijn passagier overleden."

Zonder geldig rijbewijs

De rechtbank verwijt L. verder dat hij zonder geldig rijbewijs en zonder verzekering reed, en dat ook na het dodelijke ongeval weer deed. Ook zijn eerdere veroordelingen voor het overtreden van de Wegenverkeerswet neemt de rechtbank mee in haar oordeel. Het duurde lang voordat deze zaak werd behandeld. Daarom wordt een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van 2 jaar.

Zowel vader Danny als Anouks beste vriendin Romy voerden twee weken geleden het woord tijdens behandeling van de zaak. "Door jouw roekeloos handelen is Anouk dood. En hebben wij de zwaarste straf gekregen", zei de vader, die verwacht dat T. in hoger beroep zal gaan.

'Alleen nog maar overleven'

Anouk wordt erg gemist. "Door haar dood soms te ontkennen proberen we de leegte te dragen", zei haar vader. "Voor ons is het alleen nog maar overleven. Zeker zolang de rechtszaak nog niet achter de rug is. Pas daarna kunnen we hopelijk weer verder met ons leven. We willen alleen nog de mooie herinneringen aan Anouk en niet alles er omheen."