Graciella volgt haar hart en wordt de jongste schaapherder van de IJmond

Al een tijdje werkte Graciella naast haar opleiding in Velp bij een schapenhouderij in Heemskerk. Altijd bijgestaan door haar trouwste maatje en collega, haar bordercollie Belle. Schapenhoeden was niet bepaald een droom die ze als klein meisje had, vertelt ze. Graciella wist eigenlijk nooit wat ze het liefst zou willen worden. Ze ging een modeopleiding doen, maakte die ook af, maar wist al tijdens de opleiding dat het eigenlijk niets voor haar was. Omdat ze haar hele leven al dol was op dieren en de natuur, begon ze zich te oriënteren in die hoek.