Taakstraf voor Hilversummer die eigen hond mishandelde: 'Liet hem door glas lopen'

De politie kreeg afgelopen maart een melding binnen van een 'huiselijke twist'. Er zou herrie te horen zijn in het huis van de verdachte. Toen de politie aankwam, hoorden ze de man tegen zijn hond schreeuwen: 'hij moest gaan lopen'. Bij binnenkomst zagen ze dat de man zijn hond meerdere keren schopte. Ook dwong hij de bulldog door glas te lopen.

De hond had zijn staart tussen zijn benen, wat meestal betekent dat hij zich angstig of onzeker voelt. Het leek er ook op dat hij langer verwaarloosd werd, aangezien er geen water in zijn drinkbak zat en er op verschillende plekken in de tuin ontlasting van het dier gevonden was.

Dierenverbod

Vandaag moest de 36-jarige man voor de rechter komen. Daar kreeg hij meteen te horen dat hij een taakstraf krijgt van 40 uur. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van één week. Ook werd duidelijk dat hij niet meer voor zijn hond mag zorgen. De bulldog wordt per direct inbeslaggenomen.

Van de rechter mag de man de komende vijf jaar geen dieren houden. Die straf is 'dadelijk uitvoerbaar', wat betekent dat de man - ook als hij in hoger beroep zou gaan - zich hieraan moet houden. Deze maatregel wordt alleen genomen als een rechter zich ernstig zorgen maakt over herhaling van een misdrijf.