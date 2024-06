Bruiloft wordt nachtmerrie: Assad (20) bekoopt 'waarom kijk je' met de dood

Ruzie op Snapchat of om zusje?

Er was wel een keer een Snapchatruzie geweest, zegt de jongste van de twee, maar die was al lang en breed opgelost. En het zusje van de oudste verdachte had een relatie met iemand op de bruiloft, misschien dat daar iets zat? Volgens de verdachten niet. “Je kunt het beter aan de andere partij vragen”, opperde één van de advocaten bij de rechter.

Meer nog dan bij de inleidende zittingen, zat de zaal vandaag vol met tientallen familieleden en vrienden, zowel van de verdachten als het slachtoffer. Bij een eerdere zitting slaagde een man uit het publiek erin om de 22-jarige verdachte drie of vier klappen te geven. De inhoudelijke behandeling van de zaak is vandaag daarom bij de zwaarbeveiligde rechtbank van Schiphol. Er zijn twee of drie dagen voor nodig.

Kat in het nauw

Wat de precieze reden voor de snelle escalatie op de bruiloft ook was, buiten voor het partycentrum ontstond een grote vechtpartij tussen de twee Hilversummers en de veel grotere groep jonge mannen. Volgens henzelf legden de verdachten het af tegen zoveel geweld, lukte het ze maar niet om weg te komen van de groep en kregen ze veel klappen.

Maar toen bemachtigde de 23-jarige verdachte een mes. Het blijft in de rechtszaal onduidelijk hoe de verdachte daaraan kwam. Zijn jongere kompaan zou het steekwapen naar de bruiloft hebben meegenomen, of in de opschudding van de vechtpartij van straat hebben geraapt. Daarna is het op de één of andere manier in de handen van de oudere verdachte gekomen.