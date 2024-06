Spoortunneltje draagt nu de naam van Wim de Bie: "Wim de Bie ís Bussum"

'Die lange' van het bekende duo Kees van Kooten en Wim de Bie overleed maart vorig jaar. Reden genoeg voor de bewoners van de wijk Het Spiegel om te kijken hoe ze hun bekende buurtbewoner konden eren. Daar ontstond het idee om het tunneltje tussen de Spiegelstraat en de Nassaulaan onder het spoor naar hem te vernoemen.

Het imago van het tunneltje is niet om over naar huis te schrijven. "Het is er donker en stinkt vaak naar pis", schetst mede-initiatiefnemer Pieter Schut. Toch is het wel een toepasselijke plek. Hier werden namelijk meerdere typetjes van het komische duo tot leven gebracht. Zo waren 'oudere jongere' Robbie Kerkhof of zwerver Dirk vaak te vinden bij het inmiddels verloederde tunneltje.

Bij de onthulling verzameling zich vooral 'oudere jongeren' zoals het duo ze zelf zou bestempelen. De meeste toeschouwers hebben de leeftijd dat ze de hoogtijdagen van De Bie zelf hebben meegemaakt. Elke zondagavond bleven miljoenen Nederlanders thuis om naar hun programma's te kijken. Sommige toeschouwers kunnen het dan ook niet laten om hier en daar een gevleugelde uitspraak te doen. 'Hé, daar is wethouder Hekking", klinkt het wanneer wethouder Nico Schimmel aan komt lopen.

Met een toepasselijke mattenklopper, het symbool voor het Simplistisch Verbod, worden de vier bordjes boven en rond de tunnel onthuld.

't Gooi als inspiratiebron

Veel Gooiers herkennen de plekken waar Van Kooten en De Bie hun opnames hebben gemaakt. Denk maar eens aan moeder en zoon Carla en Frank van Putten en de leraar Duits die winkelen in het centrum van Bussum. "Ja moeder, daar ben ik voor behandeld." Of VVD'er R. Hafkamp van de Larense immigratiedienst op de Brink. "Hee hoi! nee, even...JA!"

De reden hiervoor was vooral praktisch, vertelde Arjen van der Grijn vlak na het overlijden van De Bie in het lokale radioprogramma NH Gooi de Lunchclub. 25 jaar lang was hij de grimeur van het duo. "We woonden allemaal in die omgeving. Wim woonde in het Spiegel, Kees woonde in Hilversum vlak bij Wisseloord, ik woonde toentertijd in Muiderberg, producer Maud Keus woonde in Amsterdam en geluidsman Roel Bazen woonde in Muiden", somt hij op. "Het was vooral praktisch. We hebben 't Gooi toch een beetje uitgeput en misbruikt, in het goede zin des woords."

Bekijk hier een fragment van Wim de Bie bij het tunneltje wat nu zijn naam krijgt.