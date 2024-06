Politieagent aangehouden, zou vertrouwelijke informatie hebben verkocht

De verdachte, die in Alkmaar woont, zou langere tijd informatie uit computersystemen van de politie hebben verkocht. Hij werd aangehouden door de Rijksrecherche. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wat voor informatie er is gelekt.

Vier aanhoudingen

De man is niet de enige verdachte in de zaak, naast hem zijn ook een 26-jarige man uit Haarlem, een 32-jarige man uit Zaandam en een 29-jarige man uit Amsterdam aangehouden. De drie werken niet bij de politie.

Alle verdachten kwamen in beeld toen tijdens onderzoek informatie werd gevonden dat alleen van de politie afkomstig had kunnen zijn. Het onderzoek, dat geleid wordt door het OM Midden-Nederland, loopt nog. Alle verdachten zitten op dit moment in voorarrest.

De Amsterdamse politie wil niet op de zaak reageren.