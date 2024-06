Walvis zwemt voor Zandvoortse kust: "Ontzettend gaaf"

Een woordvoerder van SOS Dolfijn vertelt dat ze maandagavond zelf aan de kust van Zandvoort was om een training te geven aan vrijwilligers van de KNRM. "Het was meteen duidelijk dat het om een grote walvis ging en het bleek dus ook echt een bultrug te zijn."

Gedrag lijkt oké

Bij de stichting kwamen zondagavond ook al meldingen binnen over het zeezoogdier. Volwassen bultruggen kunnen zo'n zestien meter lang worden en wegen zo'n 30.000 kilo. Grote zorgen om deze bultrug zijn er niet. "Het gedrag van het dier lijkt oké", zegt de woordvoerder.

Op sociale media maken sommige mensen zich zorgen. Ze zijn bang dat de walvis door de windmolenparken op zee de weg is kwijtgeraakt. Die zorgen deelt SOS Dolfijn niet. "We weten nog niet heel veel over de invloed van windmolenparken op deze dieren, maar sinds begin deze eeuw wordt eigenlijk jaarlijks wel een bultrug gezien voor onze kust. Het is dus niet heel opmerkelijk, maar wel ontzettend gaaf!"