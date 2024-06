Geen happy ending voor massagesalons: gemeente mag salons sluiten na aanbieden seksuele diensten

De gemeente wil de Chinese massagesalons sluiten nadat een zogenoemde mystery guest bij de zaken langs is geweest. Aan deze anonieme gast zijn namelijk seksuele handelingen aangeboden, waarvoor dus geen vergunning is.

Ook is er bij een controle door toezichthouders onder andere 'seksuele kleding' zoals lingerie gevonden en stuurde een van de eigenaren whatsappjes naar klanten waarin werd gesproken over 'sexy meisjes' die massages doen. Volgens de rechter is er daarom geen sprake van een incident, maar van 'bedrijfsmatig aanbieden' van seksuele diensten. "De aangetroffen situatie is te ernstig en het risico dat de overtreding zich bij een heropening zal blijven voordoen is te groot", zo valt te lezen in de uitspraak.

Faillissement

Maar via de rechter probeerden de eigenaren deze sluiting te voorkomen. Zelf waren ze tijdens de zitting in de rechtbank Utrecht niet aanwezig, maar via hun gedeelde advocaat en gemachtigde lieten ze weten dat zes maanden sluiting veel te ver gaat. Een faillissement zou met zo'n sluiting onomkeerbaar zijn. Hier gaat de rechter niet in mee.

De kous is met de uitspraak nog niet af. In de tussentijd loopt namelijk nog wel de bezwaarprocedure die de salons bij de gemeente zijn gestart, maar die heeft al flinke vertraging opgelopen. De rechter geeft wel aan dat de gemeente haar besluiten tijdens de bezwaarprocedure nog beter moet motiveren.