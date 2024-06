Oefenduels FC Volendam tegen Qatarese en Belgische tegenstander

Rick Kruys is de nieuwe trainer van het uit de eredivisie gedegradeerde FC Volendam. Hij verwacht zijn spelers in de week van 24 juni voor een aantal fysieke testen. Maandag 1 juli om 11.00 uur staat de eerste openbare veldtraining op het programma.

Frank en Ronald de Boer

Het oefenschema is nog niet volledig, maar de club heeft wel de data van drie oefenwedstrijden bekend gemaakt. Woensdag 17 juli is Al Shamal uit Qatar de tegenstander. Frank en Ronald de Boer voetbalden in het verleden voor Al Shamal dat afgelopen seizoen op de negende plaats eindigde in de competitie met twaalf ploegen. Ook oud-AZ-speler Willie Overtoom droeg het shirt van Al Shamal.

FC Volendam - Al Shamal wordt gespeeld op het veld van MEC '07 in het Gelderse Maurik en begint om 16.00 uur. Drie dagen later komt KMSK Deinze tijdens de open dag naar het Volendam-stadion. De open dag begint om13.00 uur en de wedstrijd volgt om 15.30 uur. Deinze kwam afgelopen seizoen uit op het tweede niveau in België en eindigde op de derde plek.

Onderonsje met amateurs

Zaterdag 27 juli is het onderonsje tegen de amateurs van Volendam die afgelopen seizoen naar de tweede divisie promoveerden. Ook die wedstrijd wordt op het kunstgrasveld in het Volendam-stadion gespeeld. De aftrap is om 14.00 uur.

Naar verwachting wordt in de loop van deze week het concept speelschema voor het nieuwe voetbalseizoen bekend. De start van de competitie is vrijdag 9 augustus.