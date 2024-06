Alkmaarse politieagent aangehouden vanwege verdenking van corruptie

De Alkmaarder is niet de enige die op het verdachtenlijstje staat. Ook een 26-jarige man uit Haarlem, een 32-jarige man uit Zaandam en een 29-jarige man uit Amsterdam worden verdacht van betrokkenheid bij corruptie. Zij zijn al eerder aangehouden. Het is niet bekend of dat ook politieagenten zijn.

De verdachten kwamen in beeld nadat in een lopend onderzoek in Midden-Nederland gelekte politie-informatie werd aangetroffen.

De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland verder onderzoek. Alle verdachten zitten in voorarrest.