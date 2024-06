Met tassen vol monturen op de vlucht: wéér een Amstelveense opticien overvallen

Twee lichtgetinte jongens met donkere regenkleding en zwarte mondkapjes liepen vanmorgen de opticien binnen, schrijft de politie op Facebook. De politiewoordvoerder weet niet of er tijdens de overval klanten in de winkel waren.

De verdachten vulden hun tassen van de Jumbo met brillen en zijn daarna weggerend. Het is onbekend in welke richting de jongens zijn gevlucht.

Geen geweld

Bij overvallen op opticiens wordt meestal wel geweld gebruikt, zoals afgelopen maart bij een overval op de opticien in de Van der Hooplaan in Amstelveen: twee mannen liepen met vuurwapens op zak de winkel binnen en bedreigden daarmee personeel en klanten.

Dat er bij de overval vandaag geen geweld is gebruikt, is vrij uitzonderlijk, blijkt uit gesprek met Bas de Nes van de Nederlandse Unie voor Optiek Bedrijven. De Nes ziet een schrikbarende toename van gewelddadige overvallen bij opticiens.

De verdachten van deze overval zijn nog op vrije voet. De eigenaar is op dit moment aangifte aan het doen. De politie is ondertussen bezig met buurtonderzoek en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden.