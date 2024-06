Ed Nijpels: "Ik ben opstandig en misschien wel een beetje anarchistisch"

Heilige koe

Na de grote verkiezingsoverwinning van 1982 volgde een nederlaag bij de volgende verkiezingen. "Lubbers had in feite het VVD-programma uitgevoerd, en wie werd ervoor beloond: niet de VVD, maar Lubbers. Dus we verloren weer een groot deel van de zetels die we hadden gewonnen. Geluk bij een ongeluk was dat het CDA absoluut weer met ons wilde regeren."

Nijpels werd minister van VROM in het tweede kabinet Lubbers. De M van milieu nam hij heel serieus, te serieus volgens een deel van de VVD. De boot was helemaal aan toen hij ook nog eens de automobilist wilde belasten. Voor de liberalen was de auto 'de heilige koe'. Daar moest je van afblijven.

"In mijn nationale milieubeleidsplan stonden vijfhonderd maatregelen. Eén van die hele kleine maatregelen was het reiskostenforfait. Dat was een soort belastingtegemoetkoming als je met de auto naar werk ging. Dat leidde opeens, onder leiding van De Telegraaf, tot een opstand bij de VVD. Het liep helemaal uit de hand. De VVD liet het kabinet vallen op een paar gulden per week."

Daarmee kwam er een einde aan het ministerschap van Ed Nijpels en de VVD verloor vervolgens de verkiezingen.

Kijk hier voor meer afleveringen van Noord-Hollandse iconen