Gemeente Ouder-Amstel huurt relatief meeste zzp'ers in

En dat is volgens hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard niet zonder gevaren. "Het is begrijpelijk dat een kleine gemeente geen archeoloog in dienst heeft en daarvoor een externe specialist moet inhuren. Maar het wordt een ander verhaal wanneer het gaat om politiek gevoelige beleidsfuncties," legt hij uit. "Juist in deze functies moeten ambtenaren kritisch durven zijn om goed beleid te kunnen maken. En als de gemeente hun grootste opdrachtgever is, dan is het de vraag of zij voldoende tegengeluid laten horen of impliciet bang zijn om niet meer ingehuurd te worden."

Expertise

Maar volgens burgemeester Geldof is het niet anders. "Wij liggen tussen grote gemeenten in, zoals Amsterdam en Haarlemmermeer. Die concurrentie is voor ons gewoon te groot."

Daarnaast, zegt Geldof, missen kleine gemeenten vaak specialistische kennis. "Als we een expert nodig hebben, dan huren we die in. Dan halen we ook gelijk die kennis in huis."

En juist in Ouder-Amstel is die expertise op het moment hard nodig. De gemeente is in rap tempo aan het uitbreiden met allerlei grote woningbouwplannen, zoals De Nieuwe Kern. "Die inhuurkosten worden uiteindelijk wel verrekend, maar die drukken nu nog wel op onze begroting."

Want, inhuur is duur. Duurder dan vast personeel. Zo verdienden freelancers in Ouder-Amstel op de afdeling 'ruimte' in één jaar ruim 6,5 ton. De gemeente huurde onder andere een secretaresse, een interim-manager, een bestuursadviseur, een projectleider en een regioambassadeur in. Op de afdeling 'bedrijfsvoering algemeen' lag het bedrag een stuk hoger. Daar verdienden adviseurs, managers en kwartiermakers samen 1.4 miljoen.

Vaste dienst

Volgens Boogaard is er wel degelijk een oplossing mogelijk. "De provincie besteedt nu veel geld aan ondersteuning van gemeenten, maar dat geld wordt eigenlijk overgemaakt aan commerciële adviesbureaus. Het zou slimmer zijn om een uitzendbureau te beginnen. De provincie stuurt dan ambtenaren met specifieke expertises naar gemeenten wanneer ze nodig zijn.

Twee vliegen in één klap, volgens Boogaard. "Dan biedt je als overheid interessante carrièreperspectieven met betere salarissen en houd je de kennis voor gemeenten binnen handbereik."

In Ouder-Amstel gaat Geldof er vanuit dat ze volgend jaar minder ambtenaren in hoeft in te huren. "We zijn bezig met een plan om jonge mensen aan ons te binden." Want inhuur is volgens de burgemeester uiteindelijk niet de oplossing. "Met meer vaste mensen in dienst kan je nog meer met elkaar bouwen aan de toekomst van Ouder-Amstel."

Bekijk hieronder hoe het zit met de inhuur in jouw gemeente: