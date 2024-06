Laren verduurzaamt flink: nergens in de regio liggen zoveel zonnepanelen

In Laren liggen procentueel de meeste zonnepalen op het dak, terwijl in de gemeente Huizen en Wijdemeren procentueel de minste panelen op de daken liggen. Maar daar wordt hard gewerkt aan een inhaalslag: in beide gemeenten werd er afgelopen jaar op honderden woningen zonnepanelen gelegd.

De Gooise gemeenten volgen de landelijke trend. Door heel het land worden flink meer zonnepanelen gelegd. In de afgelopen twee jaar is de landelijke elektriciteitsproductie bijna verdubbeld, in 2021 werd er 11,3 duizend gigawattuur geproduceerd door zonnepanelen.

Dit komt overigens niet alleen doordat er meer zonnepanelen zijn geïnstalleerd, maar ook doordat in 2023 de zon meer scheen dan gemiddeld.

Salderingsregeling

Momenteel loopt de aanschaf van zonnepanelen door huiseigenaren terug. Door de onzekerheid over het afbouwen van de salderingsregeling wachten veel eigenaren nog. Door de salderingsregeling kan de jaarlijks opgewekte elektriciteit weggestreept worden tegen het jaarlijkse verbruik. Daarover hoef je dan geen belasting te betalen.