Ernstig zieke Edwin haalt geld op voor onderzoek dat zijn kinderen kan redden

Edwin Stolp uit Zaandam weet sinds 2009 dat hij de hersenaandoening Huntington heeft. De ziekte kan het best omschreven worden als een kruising tussen Parkinson, Alzheimer en ALS. Het ergste van alles is dat het erfelijk is: er is een kans van 50 procent dat de ziekte zijn kinderen Pien (17) en Teun (21) treft. Hij heeft hier dus direct belang bij: voor hem komt onderzoek waarschijnlijk te laat, maar misschien voor zijn twee kinderen niet.

We spreken hem in de zonnige achtertuin van zijn goede vriend Arjan Jonker uit Westzaan. Het gesprek is net begonnen als Edwin zich vooroverbuigt. "Ik móét hoop hebben, want mijn zoon is nu 21. En als ik met de kennis van nu terugkijk naar mijn leven, zijn mijn klachten rond mijn 30ste levensjaar begonnen. Dat zou betekenen dat, als mijn zoon het gen ook heeft – en die kans is 50 procent - hij ook rond zijn 30ste die ziekte gaat ontwikkelen. Misschien wel eerder. En dus dat is eigenlijk de tijd die ik nog heb, om het verschil te maken."

Vele vrijwilligers in touw

Edwin heeft veel binding met het dorp Westzaan: zijn vrouw woont hier en hij was in het verleden actief voor de voetbalclub vvv Westzaan. Het is dus fijn dat de kantine van de club aanstaande zondag als uitvalbasis voor het evenement kan worden gebruikt. Er zijn veel vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, waarvan er zeven mensen tot de harde kern behoren. Zij zijn er al vanaf januari mee bezig.

