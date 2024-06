Alkmaar viert Keti Koti dag eerder: "Al die verschillen maken ons land juist zo mooi"

In Alkmaar wordt Keti Koti officieel voor de tweede keer gevierd. Tot groot genoegen van Henk Heilbron, die zich daar jarenlang samen met de werkgroep Keti Koti Alkmaar voor inzette. Want hoewel slavernij inmiddels 150 jaar verboden is, zijn de gevolgen ervan nog steeds voelbaar, verklaart Henk. "Denk aan discriminatie op school of de arbeidsmarkt, politiegeweld en etnisch profileren van de politie en de belastingdienst. We zijn er nog steeds niet van verlost."

Dat de strijd tegen ongelijkheid nog niet is gestreden, blijkt ook wel uit de toename in het aantal discriminatiemeldingen in Noord-Holland. De meeste meldingen en klachten kwamen binnen op grond van herkomst, huidskleur en etniciteit. Bij antidiscriminatiebureaus kwamen hierover 238 meldingen binnen. In 2022 waren dat er 179. De politie registreerde 336 incidenten tegenover 293 in het jaar daarvoor.

Kritieke periode

Volgens Henk heeft die toename deels te maken met het huidige politieke klimaat. "Laten we eerlijk zijn, er is wel een sprankje negativiteit in de politiek", stelt hij. "We leven in een kritieke periode, waar je te maken hebt met veel opruiing. Dat zorgt voor een bepaalde tendens. Ik doe een oproep aan politiek leiders om hun toon een beetje te matigen en een goed voorbeeld voor de burger zijn."