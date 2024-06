Oplevering nieuwe spuisluizen Afsluitdijk met jaar vertraagd door dodelijk duikongeluk

De oplevering van de nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever is met een jaar uitgesteld. Ze zijn niet eind 2025, maar eind 2026 af, laat demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten aan de Tweede Kamer. De reden is het dodelijke duikongeluk bij de Afsluitdijk, in 2022, wat een domino-effect teweegbracht.