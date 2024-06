Verdachte dodelijke steekpartij Amsterdam volgens buurtbewoners 'behoorlijk verward'

Het slachtoffer werd neergestoken in of bij een snackbar. Daarna vluchtte de 32-jarige man een café in. "En daar is hij in elkaar gezakt", vertelt een getuige. "Volgens mij riep hij, 'ik ben gestoken'".

Volgens de café-eigenaar, die zelf thuis in Almere was, heeft zijn personeel met een aantal vaste gasten hem geprobeerd te helpen door de steekwond dicht te drukken. "We hadden begrepen dat die meneer nogal verward was", zegt hij over de veradachte. "En dat hij met een mes in het rond liep. En dat heeft hij dus gebruikt."

"Omdat je zelf hier al woont, verwacht je het niet", zegt een bewoner die er al tientallen jaren woont. "Ik vind het heel erg."