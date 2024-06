Zwaargewonde bij steekpartij in Amsterdam, hulpdiensten massaal aanwezig

Het incident vond rond 19.15 uur plaats. Het slachtoffer wordt volgens een politiewoordvoerder op dit moment, rond 19.50 uur, nog steeds gereanimeerd.

Even verderop is in een woning verdachte opgepakt. Het om een woning in de Goudsbloemstraat, om die woning staan nog agenten en een deel van de straat is met lint afgezet.

Volgens buurtbewoners is de verdachte de bewoner van die woning. Hij zou zich volgens hen eerder vandaag zich al agressief hebben gedragen.