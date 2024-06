UvA doet aangifte tegen bezetters Science Park, activisten oefenen met schilden

20 minuten geleden

De UvA heeft inmiddels aangifte gedaan van erfvredebreuk en vernieling. "Vreedzaam demonstreren staat iedereen vrij op de UvA, maar deze sfeer van intimidatie, barricaderen en vernielen tolereren we niet op de campus. We vragen UvA-studenten en medewerkers om in gesprek met elkaar te blijven via dialoogsessies of de andere georganiseerde gesprekken."

Een eerdere aangifte van de UvA bij de bezetting van de campus op het Roeterseiland leidde tot een ontruiming. Het lijkt erop dat het daar vanavond of vannacht opnieuw op uitdraait, maar dat is nog niet zeker.