Activisten die Science Park bezetten gaan niet in op voorstel Halsema, maar vertrekken wel

7 minuten geleden

Burgemeester Halsema is zo'n drie kwartier met activisten in gesprek geweest. Toen ze weer langs de barricade kwam was goed te horen dat ze de activisten een keuze gaf: of de barricades snel weghalen en de uitgangen niet meer blokkeren, of ontruimd worden door de Mobiele Eenheid. De activisten wilden daar eerst met elkaar over praten en hebben niks toegezegd.