Verdriet in geluk liggen dicht bij elkaar in NH Sport

Na twee duels in de finale van de play-offs is de stand tussen Hovocubo en Tigers Roermond 1-1. Dat wil zeggen dat een allesbeslissende wedstrijd moet bepalen wie zich de beste zaalvoetbalclub van Nederland mag noemen.

Turnen

De laatste jaren schittert Loran de Munck op het turnonderdeel voltige. De inwoner uit Amsterdam wil aankomende zomer meedoen om de prijzen op de Olympische Spelen in Parijs. We spraken met hem af in Hoofddorp waar hij dagelijks traint op het sportcomplex Koning Willem-Alexander.

Brood & Spelen

Tot slot in deze NH Sport de rubriek Brood & Spelen. Verslaggever Thomas Brood tracht keer op keer in de voetsporen te treden van diverse topsporters. De ene keer gaat hem dat beter af, dan de andere keer. In deze aflevering traint de goedgebekte reporter mee met de basketballers van Oranje onder 20.

