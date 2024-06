Telstar verkoopt Tim van de Loo aan eredivisionist RKC Waalwijk

Op de site van Telstar laat technisch manager Peter Hofstede weten een dubbel gevoel over te houden aan deze transfer. "Het is altijd jammer wanneer een talentvolle speler al zo snel weggaat, maar de stap naar RKC is hem gegund."

Telstar start volgende week maandag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste training staat dan onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Anthony Correia.