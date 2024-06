Grote brand bij zorgboerderij Schermerhorn, rookwolken in wijde omgeving te zien

De brand in de schuur zou rond 16.00 uur vanmiddag zijn ontstaan. Vanaf de snelweg (A9) is de rookontwikkeling goed te zien.

Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de veiligheidsregio. "Alle aanwezigen en dieren zijn in veiligheid gebracht."

In de schuur zouden geen dieren van de zorgboerderij hebben gestaan. Wat wel is nog onduidelijk. "Er zitten meerdere bedrijven op het terrein, dus het gaat mogelijk om een ander soort bedrijf. Daar is nu geen zicht op. We zijn nu heel druk zijn met het blussen en het installeren van de extra opgeroepen voertuigen."

