Brand bij zorgboerderij Schermerhorn onder controle, schuur helemaal afgebrand

De grote brand bij een zorgboerderij aan de Oosternotweg in Schermerhorn is onder controle. In de schuur achter op het erf brak rond 16.00 uur een grote brand uit. Omdat de schuur niet meer te redden was, heeft de brandeer deze 'gecontroleerd' laten afbranden. De brandweer is momenteel nog bezig om de brand helemaal te blussen.