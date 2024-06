Razendsnel Nederland leren kennen: jonge Gooise nieuwkomers maken zelf hun eigen journaal

De scholieren maken het hele journaal zelf. Zelf bellen, een storyboard maken, een interview voorbereiden, afspraken maken met gasten en straks ook zelf filmen en monteren. In kleine groepjes zijn ze samen met journalisten van NH Gooi en NH Nieuws druk bezig om de gekozen onderwerpen te vertalen naar een televisie-item.

Dat doen de omroepen niet voor het eerst. Eerder werden dezelfde lessen al gegeven op andere middelbare scholen.

De lessen hebben meerdere doelen. "De jongeren leren hoe de journalistiek werkt, maar ook hoe je echt nieuws en nepnieuws van elkaar kunt onderscheiden. Dat doen ze door zelf als journalisten hun werk te doen. Dat ze daarbij ook nog beter leren praten en gesprekken voeren in het Nederlands is mooi meegenomen", vertelt Sjoerd Stoop, eindredacteur van NH.

De blik op Nederland

De jongeren in de klas komen uit alle windstreken. Sommigen zijn met hun ouders gevlucht voor het oorlogsgeweld uit Oekraïne en Syrië, maar er zijn ook kinderen van expats uit Zuid-Afrika en Egypte. De voertaal in de klas is Nederlands, de taal die ze ook onderling spreken. Het is opmerkelijk hoe snel ze het Nederlands al onder de knie hebben.

Het journaal wordt straks gevuld met verhalen van de scholieren zelf, hoe zij naar Nederland kijken. "Dat is leuk om te zien. Er valt ze dingen op in ons land die voor ons heel normaal zijn. Zo gaan ze op bezoek bij een oliebollenbakker, want dat vinden ze toch wel de lekkerste Nederlandse lekkernij. En ze zijn heel erg bezig met de weer en dan vooral waarom het weer in Nederland op slechts één dag al zo wisselvallig kan zijn."

Als de reportages, zo vlak voor de zomervakantie, klaar zijn, worden ze getoond op het televisiekanaal van NH Gooi.