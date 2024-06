Baviaan werd uit brandend huis gered, krijgt nieuw leven in Blanckendaell

De bavianenfamilie in Blanckendaell Park in Tuitjenhorn heeft een nieuw lid: baviaan Groot. Het dier werd in vorig jaar in het Belgische Luik gered uit een brandend huis, waarna hij werd opgevangen bij Stichting AAP. Gisteren arriveerde hij in zijn nieuwe verblijf in Blanckendaell en kon zijn tweede leven beginnen.